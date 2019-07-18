Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сценыREGNUM 16:41
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она не удержала равновесие и упала со сцены. По предварительным данным, у актрисы сломаны два ребра.
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Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
с чего всё началось
По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны. Ранее коллега Чуриковой Екатерина Васильева сообщила, что артистка играла в спектакле «Старая дева» на сцене театра «Русская песня», когда произошло ЧП.Телеканал 360°16:17
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