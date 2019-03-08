Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показанияИзвестия 13:15

В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам заключения, однако в январе 2017-го американский президент Барак Обама смягчил приговор. В мае того же года информатор WikiLeaks вышел на свободу.

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Политика Хуан Гуаидо призвал сменить власть в Венесуэле Оппозиционер сообщил, что он не верит, что отключение электричества стало результатом саботажа, как об этом заявили венесуэльские власти.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет "Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Происшествия В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.

Энергетика ВБ постановил взыскать с Венесуэлы $8 млрд Всемирный Банк постановил взыскать с властей Венесуэлы $8 млрд в пользу американской нефтяной компании ConocoPhillips в качестве компенсации с целью урегулирования многолетнего спора по добычи нефти, передает Reuters со ссылкой на сообщение ВБ.

Политика Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Спорт Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.

Политика Генсек ООН рассказал о гендерном неравенстве Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что, несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире.

Спорт Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.

Спорт Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.

Футбол Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.

Политика Министр ВВС США уйдёт в отставку Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.

Армия и оружие Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203 Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.

Армия и оружие Глава Минобороны Чехии включил РФ в число главных угроз для НАТО Среди других опасностей для военно-политического блока Лубомир Метнар назвал терроризм и кибератаки Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Хоккей СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.

Политика В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.

Происшествия Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.

Баскетбол ЦСКА дома обыграл «Милан» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».

Авто ЕК оштрафует BMW, Volkswagen и Daimler Daimler и Volkswagen пошли на сотрудничество с ЕС, поэтому, как пишет Spiegel, можно ожидать, что эти компании будут оштрафованы на меньшие суммы, в отличие от BMW.