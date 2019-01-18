Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34РБК 08:54

Информация об обнаружении и спасении второго летчика, который пилотировал один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34, не подтвердилась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.
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Не спасли: данные о втором пилоте Су-34 не подтвердились

Вести.Ru08:52

Минобороны опровергло данные об обнаружении второго лётчика Су-34

RT на русском09:07

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

РБК08:54

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

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Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась

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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 09:20, Ашберн
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Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Информация об обнаружении и спасении второго летчика, который пилотировал один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34, не подтвердилась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.
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