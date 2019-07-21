Политика

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложнойРИА Новости 13:30

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска.
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с чего всё началось

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
ТАСС11:07

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Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

РИА Новости13:30

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

RT на русском11:09

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине Бердымухамедова

Интерфакс11:16

В посольстве опровергли информацию о смерти президента Туркмении

РБК11:51

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

ТАСС11:07

Политолог: сообщившие о смерти президента Туркмении источники не подтвердили информацию

Говорит Москва12:54

«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился

Lenta.ru12:50
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Политика

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В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
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Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
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Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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