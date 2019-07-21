Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.

с чего всё началось

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска.

Политика «Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа» Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Политика ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.

Шоу-бизнес Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.

Здоровье Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Технологии Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Футбол Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Футбол «ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.

Политика Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.

Здоровье Алексей Кащеев о причинах уголовного дела против врача Элины Сушкевич О фактической стороне дела сказано и написано уже достаточно много: высококлассного специалиста Элину Сушкевич "в сговоре" с администрацией роддома обвиняют в страшном преступлении, противоречащем глубинным этическим нормам профессии, лишенном внятной цели и логики.

Происшествия В США два самолета столкнулись в аэропорту Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Шоу-бизнес Объявлено о закрытии сериала «Воронины» Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.

Экономика Американский ритейл уходит в онлайн Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.