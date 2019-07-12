Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления полиции города.

Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

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