Происшествия

Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердиласьТАСС вчера в 15:27

Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления полиции города.
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Информация о бомбе у дома родителей Зеленского оказалась ложной

РБКвчера в 19:35

СМИ: Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

RT на русскомвчера в 12:38

Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

Известиявчера в 15:50

Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

ТАССвчера в 15:27

Полицейские не подтвердили информацию о «минировании» дома родителей Зеленского

Life.ruвчера в 15:52

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

РИА Новостивчера в 11:43

О взрыве дома родителей Зеленского сообщили СМИ

Газета.Ruвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

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Происшествия

«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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Здоровье

В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан

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Марго Овсянникова обвинила московского стилиста в домогательствах

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Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Верховной рады.
Обновлено в 01:14
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие

Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Появилось видео с места трагедии в Туве

Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Хоккей

Александр Кожевников: «Считаю странным решение провести неделю звезд КХЛ в Москве»

КХЛ работает уже больше 10 лет, но ни разу не была с Матчем звезд, например, на Дальнем Востоке.
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Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков в покер

Машинный интеллект Libratus три года назад выиграл около двух миллионов долларов, обыграв пару лучших игроков в покер.
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Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено вчера в 14:42
Здоровье

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Обновлено 11 июля в 13:50
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В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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