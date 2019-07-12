Происшествия
Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердиласьТАСС вчера в 15:27
Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления полиции города.
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Происшествия
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В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Верховной рады.
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Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
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По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Появилось видео доставки С-400 в Турцию
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Появилось видео с места трагедии в Туве
Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
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«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
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Александр Кожевников: «Считаю странным решение провести неделю звезд КХЛ в Москве»
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«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
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Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
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На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
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