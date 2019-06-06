Экономика

Инфляция в мае в годовом выражении замедлилась до 5,1%Экономика и жизнь 09:51

В апреле потребительские цены выросли в годовом выражении на 5,2% после 5,3% в марте. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что годовая инфляция к концу июня опустится ниже 5%, при этом Минэкономразвития ожидает небольшую дефляцию в августе.
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Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

Интерфакс09:12

МЭР прогнозирует дальнейшее замедление годовой инфляции в июне

News.ru11:02

В МЭР спрогнозировали инфляцию по итогам июня

Росбалт11:27

Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении

ТАСС11:36

МЭР: Инфляция в РФ в июне составит 0,2-0,3%, а годовая замедлится до 4,8-4,9%

ПРАЙМ10:07

Годовая инфляция в России в июне замедлится до 4,8-4,9% - Минэкономразвития

Финмаркет10:15

Цифра 4% «не согласуется» с реальной инфляцией в России

REGNUM07:20
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Здоровье

История заблуждений

Книга, которую перевел Алексей, классифицирует медицинские заблуждения, появившиеся благодаря неправильным теориям.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Происшествия

ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено в 13:48
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Политика

Украинца приговорили к 10 годам за шпионаж в Крыму

Обновлено в 08:40
Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Театры

Концертный зал Мариинского театра откроют осенью

Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Технологии

Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе

На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Футбол

Нидерланды — Англия 0:1 (1-й тайм)

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Футбол

МВД наградило юного футболиста за помощь в поимке преступников

Воспитанник футбольной школы «Чертаново» Илья Шкода 2007 года рождения получил награду за помощь полиции при задержании преступников.
Обновлено в 14:35
Общество

Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России

Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Спартак» интересуется вингером «Спортинга» Перейрой

«Спартак» претендует на вингера «Спортинга» Матеуса Перейру, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:00
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека

Несколько лет назад была обнаружена клональная экспансия в нормальной крови, включавшая и клоны с генами, которые могут быть ответственными за развитие опухолей крови.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Космос

Ученые разработали новый метод измерения ударных волн, рождающихся на Солнце

С 2006 года в рамках миссии NASA "Стерео" у ученых появилась новая возможность изучения выбросов энергии на Солнце с помощью двух одинаковых космических аппаратов.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске

Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Футбол

Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет

Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
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