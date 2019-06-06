Инфляция в мае в России совпала с ожиданиями экспертовBFM.ru 11:50

Инфляция в РФ в марте, апреле и мае составила 0,3%, приводит «Интерфакс» данные Росстата. Инфляция в мае совпала с ожиданиями аналитиков и Минэкономразвития.

Инфляция в мае в России совпала с ожиданиями экспертов

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