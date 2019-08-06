Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеRambler News Service 03:40

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2 % м/м до 0,0 % м/м), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5 % г/г.», — говорится в документе. В МЭР подчеркнули, что «дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции».
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Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Газета.Ru03:48

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ТАСС04:00

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РИА Новостивчера в 09:31

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июле

Росбалтвчера в 09:45

МЭР спрогнозировал дефляцию в России

Взгляд.ру03:54
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
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В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
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Телеведущий Владимир Соловьев опроверг заявления украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что он приглашал журналиста работать на своем телеканале "1+1".
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Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
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Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области

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Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

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В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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