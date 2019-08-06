Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августеRambler News Service 03:40
«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2 % м/м до 0,0 % м/м), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5 % г/г.», — говорится в документе. В МЭР подчеркнули, что «дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции».
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