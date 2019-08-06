«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2 % м/м до 0,0 % м/м), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5 % г/г.», — говорится в документе. В МЭР подчеркнули, что «дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции».

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Происшествия Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Общество Опрос показал главные семейные нужды россиян Опроса "Левада-центра" показал, какие семейные нужны россияне считают приоритетными.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств Специалист считает, что рекламу лекарств нужно полностью запретить. Также доктор просит россиян не доверять рекомендациям фармацевтов.

Армия и оружие В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76 В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.

Политика Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Политика Коломойский заявил, что Соловьев собирался у него работать Телеведущий Владимир Соловьев опроверг заявления украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что он приглашал журналиста работать на своем телеканале "1+1".

Происшествия В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.

Армия и оружие Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.

Общество Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).

Футбол Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.