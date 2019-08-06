Экономика

Инфляция в июле продолжила замедлятьсяВедомости вчера в 17:17

Базовая инфляция (не включает продовольствие, товары, цены на которые регулируются, а также тарифы и подакцизную продукцию) также оказалась на уровне 0,2%. За месяц сильнее всего подорожали услуги – на 0,9% (из-за индексации тарифов ЖКХ, которая в этом году проводилась в два этапа).
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Коммерсантъвчера в 18:09

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

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Годовая инфляция в России замедлилась за июль

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Московский Комсомолецвчера в 09:10

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Росбалтвчера в 09:45

Индекс потребительских цен с начала года – 102,8%

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Автомобиль взорвался в Магнитогорске

Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
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Происшествия

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Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
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Происшествия

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Обновлено в 02:53
Политика

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Общество

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Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Обновлено в 01:30
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено 05 августа в 15:11
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

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Происшествия

В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек

В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Здоровье

О многих болезнях может сказать шум в ушах

В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
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Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Россия вошла в список стран с устойчивым развитием

Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ

В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Общество

ВЦИОМ: доля имеющих кредиты россиян сократилась до 51%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, при этом большинство респондентов (84%) не планируют брать кредит или совершать покупку в кредит в ближайшие полгода.
Обновлено в 03:50
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Общество

Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара

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Обновлено в 01:32
Культура

Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

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Баскетбол

Грегг Попович призвал американские власти к жестким действиям

Главный тренер сборной США и "Сан-Антонио" Грегг Попович жестко отреагировал на очередные случаи массовых расстрелов в США.
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Xiaomi Mi 9 5G получит экран разрешением 2K, оптическую стабилизацию и аккумулятор большей емкости

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Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
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Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве

В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
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