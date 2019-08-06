Экономика
Инфляция в июле продолжила замедлятьсяВедомости вчера в 17:17
Базовая инфляция (не включает продовольствие, товары, цены на которые регулируются, а также тарифы и подакцизную продукцию) также оказалась на уровне 0,2%. За месяц сильнее всего подорожали услуги – на 0,9% (из-за индексации тарифов ЖКХ, которая в этом году проводилась в два этапа).
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Здоровье
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
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Обновлено в 02:22
Здоровье
О многих болезнях может сказать шум в ушах
В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
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Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ
В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
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Баскетбол
Грегг Попович призвал американские власти к жестким действиям
Главный тренер сборной США и "Сан-Антонио" Грегг Попович жестко отреагировал на очередные случаи массовых расстрелов в США.
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Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
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Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54