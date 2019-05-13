Экономика

Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18

Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
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Экономист объяснил, как в РФ удержать инфляцию в пределах 3–4%

REGNUM08:50

ЦБ объяснил рост волатильности рубля в апреле

Rambler News Service07:23

ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале

Коммерсантъ07:03

ЦБ прогнозирует замедление инфляции в РФ до 4% со следующего года

News.ru05:47

Замедление роста экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым - аналитики ЦБ

Финмаркет05:31

Инфляция в апреле снизилась до 5,2%

ТАСС06:18

Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ

Интерфакс - Россия05:05
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Обновлено в 02:55
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Политика

Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти».
Обновлено в 15:54
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Военные учения стартовали в Лапландии

Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран.
Обновлено в 14:00
Футбол

«СЭ»: «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

Обновлено в 12:24
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Политика

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Обновлено в 14:54
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Общество

Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.
Обновлено в 15:48
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Здоровье

В Башкирии решено благоустроить пляжи раньше начала купального сезона

Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Путин призвал учитывать решение США по ДРСМД при развитии ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо учитывать при развитии Вооруженных сил РФ.
Обновлено в 15:25
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Жители Краснодарского края могут бесплатно пройти диагностику меланомы

Жители Краснодарского края смогут бесплатно пройти диагностику меланомы.
Обновлено в 06:51
Футбол

Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье

32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
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