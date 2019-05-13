Экономика
Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18
Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Политика
Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти».
Обновлено в 15:54
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Военные учения стартовали в Лапландии
Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран.
Обновлено в 14:00
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Общество
Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.
Обновлено в 15:48
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Путин призвал учитывать решение США по ДРСМД при развитии ВС РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо учитывать при развитии Вооруженных сил РФ.
Обновлено в 15:25
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Жители Краснодарского края могут бесплатно пройти диагностику меланомы
Жители Краснодарского края смогут бесплатно пройти диагностику меланомы.
Обновлено в 06:51
Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27