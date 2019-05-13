Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18

Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Инфляция в апреле снизилась до 5,2%

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Теннис Серена Уильямс одержала первую победу после травмы, победив Петерсон Во втором круге турнира в Риме Уильямс сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) Элиза Мертенс (Бельгия).

Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

Футбол ФК «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара» Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о стратегии «Краснодара»предоставлять игровое время своим воспитанникам.

Политика Китай ответил США в торговой войне Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Музыка Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.

Происшествия В самолет Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Политика Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Авто В России подешевел кроссовер Nissan Murano Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Директор Алсу опроверг засекречивание расследования итогов «Голоса» По словам Фадеева, никто из членов семьи победительницы детского «Голоса» Микеллы Абрамовой не обращался к компании Talpa и другим организациям, имеющим отношение к шоу.

Авто Компания BMW делает ставку на задний привод Несколько лет назад с появлением первых переднеприводных моделей BMW компания лишилась части своих поклонников.

Энергетика Венгрия возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» Венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Политика Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетил Брюссель с незапланированным визитом.