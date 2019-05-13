Финансы
Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18
Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
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Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
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Серена Уильямс одержала первую победу после травмы, победив Петерсон
Во втором круге турнира в Риме Уильямс сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) Элиза Мертенс (Бельгия).
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Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
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Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
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«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
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