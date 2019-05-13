Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18

Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Инфляция в апреле снизилась до 5,2%

Футбол Кокорин и Мамаев будут ходатайствовать об УДО Александр Кокорин был приговорен к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Происшествия На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.

Экономика Еврокомиссия одобрила создание СП между «Севeрсталью» и итальянской Tenaris В начале февраля "Северсталь" сообщила о планах создать с Tenaris S.A. совместное предприятие для строительства завода по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента (OCTG) в Сургуте (ХМАО).

Политика Зеленского вызвали к судье Януковича Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Технологии Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Помпео отменил часть визита в Россию Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.

Политика В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.

Гаджеты Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Здоровье В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

Происшествия СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.

Финансы Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5% Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.

Здоровье Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.

Футбол Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Интернет «ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений «ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений для части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Здоровье Ученые назвали безопасное количество чашек кофе в день Австралийские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья.

Общество Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".