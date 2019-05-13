Финансы
Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18
Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
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Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
ЦБ: повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года выполнило свою задачу
Парламентская газета06:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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