Экономика
Инфляция в апреле снизилась до 5,2%ТАСС 06:18
Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
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ЦБ: повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года выполнило свою задачу
Парламентская газета06:48
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Музыка
Лазарев пофантазировал о жизни после победы в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев рассказал, каким видит будущее после победы.
Обновлено в 11:00
Политика
Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией
Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).
Обновлено в 10:23
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Политика
Украинскую военную технику могут утилизировать в Крыму
Еще в начале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может забрать оставленную военную технику из Крыма.
Обновлено в 09:55
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Bloomberg назвал ключевые характеристики новых iPhone
Обновлено в 09:01
Авто
Opel выпустил 300-сильный подключаемый гибрид
Немецкий автопроизводитель представил общественности 300-сильную версию кроссовера Opel Grandland X, под капотом которой расположились бензиновый ДВС и электромотор.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Москве бронемашина столкнулась с Opel
На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Политика
В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Часто общаюсь с бывшим мужем Виктором Батуриным»
Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Футбол
Лучший бомбардир «Чертаново» интересен клубам РПЛ
Как стало известно «Матч ТВ», нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели находится в сфере интересов «Сочи», который завоевал в путевку в РПЛ, а также еще одного клуба премьер-лиги.
Обновлено в 10:13
Наука
Сердечные электрики: как кардиостимуляторы помогают сердцу биться
Частоту сердечных сокращений регулируют вегетативная нервная система и некоторые биохимические факторы; это позволяет сердцу реагировать на физические и эмоциональные нагрузки учащением ритма, а значит — и более мощной работой насоса.
Обновлено в 09:15
Общество
Строительство АЭС «Аккую» идет по графику
Обновлено в 10:52
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58