Экономика
ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста ценZaim.com 06:12
В марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, что ниже ожидаемого уровня. Уже в апреле годовая инфляция начала снижаться. Этому способствовал ряд благоприятных разовых факторов, сдерживающих рост цен: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо.
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Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
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