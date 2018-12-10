Экономика

Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%
ТАСС
вчера в 16:04

Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%. Такие данные обнародовал в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).
ТАССвчера в 16:04
с чего всё началось
Как пишет Reuters
, темпы роста инфляции в Венесуэле при этом снижаются: если в сентябре она выросла на 228%, то в октябре — уже на 148%, а в ноябре — на 144%.
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