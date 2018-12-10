Экономика
Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%
Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%ТАССвчера в 16:04
Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%. Такие данные обнародовал в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).
ТАССвчера в 16:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика
Власти Франции оценили расходы из-за чрезвычайного положения
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют бюджетных затрат в размере 8-10 млрд евро, сообщил госсекретарь Оливье Дюссо (его заявление приводит Le Figaro).
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Обновлено вчера в 23:44
Энергетика
Нефть подешевела на опасениях сокращения импорта в Китае
На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
GoPro планирует перенести из Китая производство камер для США
Американская компания GoPro объявила о планах перенести из Китая большую часть производства своих камер, предназначающихся для рынка США.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Санацию НПФ запустят в следующем году
НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги
Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям
Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
Добыча нефти на Кашагане по итогам 2018 г может составить 13 млн т
Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года может составить порядка 13 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено вчера в 23:31