Экономика

Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%
ТАСС
вчера в 16:04

Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%. Такие данные обнародовал в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).
ТАССвчера в 16:04

Подробнее о событии

Инфляция в Венесуэле достигла рекордных 1 300 000%

Yakutsk.ruвчера в 21:21

Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%

РБКвчера в 18:03

В Венесуэле заявили, что свыше 10 тыс. эмигрантов вернулись на родину при помощи властей

ТАССвчера в 17:42

Рост цен в Венесуэле составил почти 1 300 000%

Парламентская газетавчера в 16:38

Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1,3 млн процентов

Известиявчера в 16:03

Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %

Газета.Ruвчера в 15:52

Россия подарила Венесуэле шесть миллиардов долларов в обмен на возможность пугать американцев

Онлайн 812вчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Власти Франции оценили расходы из-за чрезвычайного положения

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют бюджетных затрат в размере 8-10 млрд евро, сообщил госсекретарь Оливье Дюссо (его заявление приводит Le Figaro).
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Обновлено вчера в 23:44
Энергетика

Нефть подешевела на опасениях сокращения импорта в Китае

На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»

Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено вчера в 23:13
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы

Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

GoPro планирует перенести из Китая производство камер для США

Американская компания GoPro объявила о планах перенести из Китая большую часть производства своих камер, предназначающихся для рынка США.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика

Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря

Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Санацию НПФ запустят в следующем году

НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям

Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика

Добыча нефти на Кашагане по итогам 2018 г может составить 13 млн т

Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года может составить порядка 13 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено вчера в 23:31
ещё по теме
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное