Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35

В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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