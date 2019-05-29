Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Общество
Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено в 20:20
Политика
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Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась
Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский внес в Раду закон об импичменте
Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.
Обновлено в 08:44
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Общество
Как сделать красивое освещение на даче и не разориться на этом
Одной из обязательных составляющих обустройства дачи или загородного дома является освещение.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество
Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку
Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено в 20:26
Гаджеты
Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука
Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei
Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов
Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено в 13:16
Транспорт
Завершена реализация уникального проекта рудника «Гросс»
Обновлено в 16:35
Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02