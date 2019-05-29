Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Экономика
Эксперт предложил использовать «налоговые инвестиции» в освоении Арктики
Эксперты рассмотрели законопроект о господдержке инвестиций в Арктику, который был подготовлен Минвостокразвития.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман
Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено в 13:49
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого
Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения
Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Ростовского блогера Гаспара Авакяна арестовали на два месяца
Сегодня, 29 мая, днем Ленинский районный суд Ростова арестовал местного блогера Гаспара Авакяна. Он пробудет в СИЗО до конца июля.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Газманов рассказал об операции в Германии
Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Кино
Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено в 15:30
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Культура
Международный фестиваль «Интермузей» открывается в Москве
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Финансы
Рост квартальной чистой прибыли банков США составил 8,7%
Совокупная чистая прибыль банков США в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Обновлено в 11:13
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Обновлено в 16:49
Общество
Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»
Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Экономика
Минпромторг ищет 10 млрд рублей на поддержку автопрома
Минпромторг прорабатывает вопрос продления программ господдержки спроса на автомобили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Обновлено в 17:47