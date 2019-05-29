Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Здоровье
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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
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Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
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Политика
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Обновлено в 13:39
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
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Футбол
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Обновлено в 12:52
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
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В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
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Зеленский созывает Совбез Украины
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Обновлено в 13:39
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Футбол
Трансфер Гризманна в «Барселону» может не состояться
По сообщению Marca, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено 27 мая в 19:34
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному
Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
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Обновлено вчера в 13:57
Экономика
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Обновлено в 16:07
Театры
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Политика
В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове
Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 13:36
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено 27 мая в 07:19
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику
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Обновлено в 17:00
Транспорт
Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро
Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
Обновлено в 16:14
Политика
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Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53