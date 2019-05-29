Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Музыка
Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star
Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
«Северсталь» начинает работать по-новому
«Северсталь» начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
С избранием Зеленского ситуация в Донбассе не улучшилась, заявили в ЛНР
Избрание Владимира Зеленского новым президентом Украины не улучшило ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 07:02
Политика
Президент Ирана не исключил переговоров с США
В случае снятия санкций Соединенных Штатов с Ирана Тегеран подумает о переговорах с Вашингтоном, заявил иранский лидер Хасан Рухани.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Культура
Режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию
Как сообщает Telegram-канал Mash, после обследования, Лунгина отправили в реанимацию.
Обновлено в 07:16
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Обновлено в 06:12
Политика
Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку
Обновлено в 06:01
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии»
Ранее председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в нижнюю палату парламента законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перевоплотилась в мужчину со щетиной
Телеведущая опубликовала в сториз фотографию, на которой она выглядит как мужчина – с мужскими чертами лица и даже со щетиной.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Травников проинспектировал начало работы нового медотделения для детей
Новое отделение позволит уменьшить сроки ожидания и обеспечения доступности медпомощи детям раннего возраста отдаленных районов.
Обновлено в 04:41
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Общество
С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:15
Экономика
Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok
Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
Обновлено 27 мая в 14:26
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Экономика
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов
Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01