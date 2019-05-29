Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Общество
Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев
Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
Авто
Высокопроизводительный пакет Mustang 2.3L стоит 5000 долларов США
Стоимость пакета составляет 4 995 долларов США (324 тыс. руб.), при этом стартовая цена авто составляет 32 760 долларов США (2,126 млн. руб.), включая стоимость доставки.
Обновлено в 03:34
Экономика
Российские банки переходят с СМС на push-уведомления
Push-уведомления - альтернативный способ рассылки сообщений с информацией, который обходится банку значительно дешевле, чем СМС.
Обновлено в 06:21
Недвижимость
В России сократилась средняя площадь продаваемых квартир
Если в докризисном 2014 году средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы, составляла 70,2 кв. м, то сегодня на 18,8% меньше — 57 кв. м, выяснили ранее в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Футбол
Дик Адвокат рассказал о победе над «Витессом» Слуцкого
Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат прокомментировал победу над «Витессом» в финальном матче за выход в Лигу Европы (2:0). — Это прекрасное чувство — попадание в еврокубки по итогам сезона.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Экономика
«Северсталь» начинает работать по-новому
«Северсталь» начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.
Обновлено в 06:32
Музыка
Егор Крид признался в ненависти к российскому шоу-бизнесу
Рэпер Егор Крид в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как именно он расстался с лейблом Black Star.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Заммэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро было приостановлено в связи с человеческим фактором.
Обновлено в 05:56
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Кино
Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле
Обновлено в 03:34
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам
К сожалению, наши тесты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам.
Обновлено в 04:18
Единоборства
Ромеро отсудил $27 миллионов у производителя пищевых добавок
Третий номер рейтингов UFC в средней весовой категории Йоэль Ромеро победил в суде с производителем пищевых добавок Gold Star, ставших причиной провала допинг-теста в декабре 2015 года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.
Обновлено в 06:31