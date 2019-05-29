Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
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Обновлено в 10:28
Происшествия
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Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
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Экономика
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Общество
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Обновлено вчера в 16:05
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Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Кино
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Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
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Футбол
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
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Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
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Кино
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Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48