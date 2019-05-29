Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

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В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%

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