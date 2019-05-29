Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35

В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Интерфаксвчера в 23:18

Инфляция в Венесуэле в 2018 году достигла 130 060%, в апреле 2019-го - 33,8%

ПРАЙМвчера в 22:14

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Говорит Москвавчера в 23:34
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