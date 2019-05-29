Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%Коммерсантъ 04:35
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм». Это первая официальная информация об уровне инфляции в стране с 2016 года, когда ЦБ отказался ее публиковать.
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Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Общество
Госдума намерена запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ
Сегодня, 28 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий передачу коллекторам прав на взимание долгов за уплату ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 27 мая в 17:05
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Мошенники звонят с номеров банков, решить проблему пока не удается
На уровне операторов заблокировать звонки с подменой номера на банковский пока не удается, поэтому будет вестись разъяснительная работа среди населения.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В ЛНР рассказали, как изменилась обстановка после избрания Зеленского
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Обновлено в 07:42
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Технологии
Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии
В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие
Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком
Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Космос
Выбило из океана
Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Каменских опубликовала фото в бикини во время медового месяца
Настя Каменских продемонстрировала фото с медового месяца после свадьбы с Потапом.
Обновлено в 08:18
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Составлен рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке
Эксперты портала «UsedCars.ru» назвали модели, которые лучше не покупать. Первую строчку специалисты отдали Chery Amulet.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Сегодня выпускники пишут ЕГЭ по математике
Сегодня в Ярославской области синоптики обещают аномальную жару. По их прогнозам воздух прогреется до 29 градусов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00