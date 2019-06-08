Экономика

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900 процентовЭхо Москвы 03:35

С начала года в Венесуэле обострился внутриполитический кризис. Оппозиция во главе со спикером парламента Хуаном Гуайдо заявила серьёзные претензии на власть в стране.
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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900 процентов

Эхо Москвы03:35

В Германии прошла акция в поддержку Венесуэлы

Новостной фронтвчера в 03:26

Национальная ассамблея: в Венесуэле инфляция превысила 900% с начала года

Московский Комсомолецвчера в 18:02

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Известиявчера в 17:30

Майский уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Интерфаксвчера в 16:57

В Национальной ассамблее заявили, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

ТАССвчера в 16:46

Уровень инфляции в Венесуэле к маю превысил 900%

Росбалтвчера в 20:02
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Общество

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых

Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Будапеште поднимут затонувший прогулочный катер

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В жилой пятиэтажке в Сочи произошел хлопок газа

Обновлено в 03:51
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Политика

Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество

ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом

ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

В Интернете появился рендер Sony Xperia с шестью камерами

Компания Sony выпустит на рынок новый смартфон Xperia с шестью камерами на задней стороне.
Обновлено в 05:50
Политика

Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Общество

Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме

Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обновлено в 04:34
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Музыка

Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой

В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Здоровье

Названы 3 неожиданные причины развития диабета

Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено в 03:00
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Десантирование с Ми-8: девушки-курсанты Краснодарского училища приступили к сдаче зачетов

Обновлено в 03:25
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Москвичка обвинила мануального терапевта в домогательствах на сеансе

Женщина пояснила правоохранителям, что посещала курс мануальной терапии, во время одного приема мануальный терапевт предпринял попытку изнасиловать ее.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
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