Экономика

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%Известия вчера в 17:30

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Известиявчера в 17:30

Уровень инфляции в Венесуэле к маю превысил 900%

Росбалтвчера в 20:02

Национальная ассамблея: в Венесуэле инфляция превысила 900% с начала года

Московский Комсомолецвчера в 18:02

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900 процентов

Эхо Москвы03:35

Майский уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%

Интерфаксвчера в 16:57

В Национальной ассамблее заявили, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

ТАССвчера в 16:46

В Германии прошла акция в поддержку Венесуэлы

Новостной фронтвчера в 03:26
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Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Общество

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве

Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу

Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Ургант открестился от ребенка возлюбленной

62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Транспорт

В Госдуме рекомендовали не ограничивать скоростной режим

Как пишет «Коммерсант», ужесточение санкций за несоблюдение скоростного режима уже несколько лет лоббируют ГИБДД и власти Москвы.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Спорт

Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Начальник отдела по борьбе с коррупцией попался на взятке в Ленобласти

Днем 10 июня начальника отдела по борьбе с коррупцией в городе Лодейное поле задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале

Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Обновлено в 06:04
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА

Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Политика

Лидер молдавской Демократической партии предложил России тайную сделку

Предложения по созданию коалиции с социалистами содержались в конверте, который Плахотнюк передал российскому вице-премьеру.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Космос

Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено вчера в 01:34
Музыка

«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России

Обновлено 09 июня в 00:34
Общество

Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем

В последнее время выявились новые схемы мошенничества, когда документы на госрегистрацию прав подаются дистанционно и при этом используется электронная подпись собственника, которой незаконно завладели мошенники.
Обновлено в 07:00
Политика

Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко

КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Политика

МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы

В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
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