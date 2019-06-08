Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%Известия вчера в 17:30
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
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Национальная ассамблея: в Венесуэле инфляция превысила 900% с начала года
Московский Комсомолецвчера в 18:02
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
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Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
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Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
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Обновлено в 03:05
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы
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Общество
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Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Спорт
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
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Днем 10 июня начальника отдела по борьбе с коррупцией в городе Лодейное поле задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
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Бенитес может вновь возглавить «Челси»
Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Политика
Лидер молдавской Демократической партии предложил России тайную сделку
Предложения по созданию коалиции с социалистами содержались в конверте, который Плахотнюк передал российскому вице-премьеру.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
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Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено вчера в 01:34
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«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Общество
Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
В последнее время выявились новые схемы мошенничества, когда документы на госрегистрацию прав подаются дистанционно и при этом используется электронная подпись собственника, которой незаконно завладели мошенники.
Обновлено в 07:00
Политика
Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко
КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55