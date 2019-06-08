Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900 процентовЭхо Москвы 03:35
С начала года в Венесуэле обострился внутриполитический кризис. Оппозиция во главе со спикером парламента Хуаном Гуайдо заявила серьёзные претензии на власть в стране.
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Национальная ассамблея: в Венесуэле инфляция превысила 900% с начала года
Московский Комсомолецвчера в 18:02
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Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
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Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
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Политика
Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в ЗАО Москвы
Генеральная прокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках.
Обновлено в 04:04
Политика
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Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Политика
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Политика
Россияне высказались за независимость Донбасса
29 процентов респондентов высказалось за полную автономность Донбасса; 27 процентов – за то, чтобы этот регион стал частью России; 17 процентов – за то, чтобы Донбасс оставался автономным регионом в составе Украины, сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами «Левада-центра».
Обновлено в 01:36
Происшествия
Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток
Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Авто
Конкурс «КамАЗа» на имя нового грузовика не выиграл никто
ПАО "КамАЗ" поблагодарило участников конкурса, приславших свои варианты названия для первого грузовика новой модельной линейки - КАМАЗ-54901.
Обновлено вчера в 10:20