Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%Известия вчера в 17:30
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Национальная ассамблея: в Венесуэле инфляция превысила 900% с начала года
Московский Комсомолецвчера в 18:02
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Авто
Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов
Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком обращался к России с предложением радикально поменять внешнеполитический курс Молдавии.
Обновлено в 02:28
Космос
Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»
Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
Актёру Питеру Динклэйджу — 50
Обновлено в 01:33
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Высший балл на ЕГЭ по литературе получили 15 челябинских выпускников
В этом году 15 южноуральских выпускников набрали максимальные сто баллов по литературе, еще 145 человек, или 18 процентов от общего числа сдававших этот экзамен, получили более 80 баллов.
Обновлено в 01:18
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ
Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей
Торговая площадка AliExpress начала тестировать быструю доставку в Россию товаров стоимостью до 150 рублей.
Обновлено в 02:27
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Кино
«Кинотавр» открылся фильмом Тодоровского «Одесса»
Российский фестиваль «Кинотавр» открылся картиной режиссера Валерия Тодоровского «Одесса». Об этом пишет 10 июня «Российская газета»
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»
Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Россияне оказались ненадежными заемщиками
Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ.
Обновлено в 02:01
Энергетика
СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Общество
Туристам в Риме запретили ходить с голым торсом
Стало известно, что теперь мужчинам нельзя появляться в общественных местах города с обнаженным торсом.
Обновлено в 00:52
Футбол
Руслан Пименов: Головин забыл, что он стоит 30 миллионов евро
Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов в интервью Сергею Астахову с восторгом рассказал об успехах Юрия Семина и его превосходстве над молодыми тренерами, желании видеть сильный "Спартак" и закономерном чемпионстве "Зенита".
Обновлено в 01:10