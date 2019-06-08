Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%Известия 17:30

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Политика РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.

Политика Токаев победил на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Происшествия В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика Тюменскую область могут объединить с Курганской Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.

Экономика «РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Музыка Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein.

Армия и оружие Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях танковых подразделений, которое впервые пройдет в этом году в Лаосе, сообщает пресс-служба округа во вторник.

Общество Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Политика Ипотека для сахалинских семей станет доступнее Семьи, воспользовавшиеся правом на погашение ипотеки в размере 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, получают право и на погашение ипотечного кредита за счет регионального бюджета при рождении второго ребенка.

Политика Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе "Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.