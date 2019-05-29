Инфляция в Венесуэле достигла 130 060% в 2018 годуBFM.ru 03:24

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

с чего всё началось

По данным МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил около 930 000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10 000 000%.

Инфляция в Венесуэле достигла 130 060% в 2018 году

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