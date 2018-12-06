Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре
Росбалт
09:04

В годовом сопоставлении инфляция в стране составила в ноябре 3,8% после 3,5% в октябре и 3,4% в сентябре. По оценкам ведомства, в ноябре в 7 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,9% и более.
Росбалт09:04

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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

ТАСС09:30

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

REGNUM09:44

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре

Росбалт09:04

В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%

Финмаркет08:00

Инфляция может превысить планы Центробанка

News.ruвчера в 21:48

Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%

Коммерсантъвчера в 11:21

В России ускорился рост цен

Взгляд.рувчера в 08:56
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефти

ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 12:55
Экономика

Медведев подвел экономические итоги года

Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.
Обновлено в 11:51
Экономика

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.
Обновлено в 12:59
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 11:30
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 12:00
Экономика

Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 12:50
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:53
Финансы

Хакеры продолжают атаковать системы Сбербанка

Сбербанк продолжает фиксировать мощные атаки хакеров.
Обновлено в 13:01
Финансы

Международные резервы России выросли до $462,1 млрд

За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 11:51
Экономика

«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт

Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 11:39
Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 12:43
Экономика

В Калининградской области приставы арестовали сигареты на ₽1 млрд

«Приставы в рамках исполнительного производства осуществили арест имущества, принадлежащего должнику ООО «ЮТФ», а именно: 12 млн 687 тыс. пачек сигарет», — сообщили в ФССП.
Обновлено в 12:51
Экономика

У губернаторов появится «строительный» KPI

В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности губернаторов.
Обновлено в 11:58
Экономика

ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 10:28
Экономика

«Ростелеком» увеличит долю в мобильной операционной системе Sailfish

Совет директоров «Ростелекома» предварительно согласовал приобретение 24,9% ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и ООО «Вотрон», владеющих мобильной операционной системой Sailfish, следует из данных на портале раскрытия информации.
Обновлено в 11:50
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