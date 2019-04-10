Экономика
Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%REGNUM 09:20
Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала апреля составила 0,0%, с начала 2019 года — 1,8%.
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Армия и оружие
США одобрили продажу Японии ракет SM-3 морского базирования
Правительство США одобрило продажу Японии зенитных управляемых ракет SM-3 морского базирования.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве
Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика
Медведчук ответил Зеленскому на исключение из переговоров по Донбассу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о том, что Медведчука нужно вывести из переговорного процесса с Россией по Донбассу.
Обновлено в 08:07
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Политика
Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Авто
Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России
Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).
Обновлено в 09:17
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Экономика
В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54