Экономика

Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%REGNUM 09:20

Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала апреля составила 0,0%, с начала 2019 года — 1,8%.
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Годовая инфляция в России начала замедляться

News.ru09:15

Нетипичная нулевая инфляция держится в РФ вторую неделю подряд

Financial One09:01

В России вторую неделю подряд не растут потребительские цены

Rambler News Service09:00

Недельная инфляция в России держится на нуле

Росбалт10:35

Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%

REGNUM09:20

Недельная инфляция в РФ со 2 по 8 апреля осталась на нулевом уровне

ПРАЙМ09:03

Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля, была нулевой

АК&М09:00
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии ракет SM-3 морского базирования

Правительство США одобрило продажу Японии зенитных управляемых ракет SM-3 морского базирования.
Обновлено в 04:28
Общество

Россиянин из-за семьи отказался от операции по пересадке головы

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Годовщина освобождения: 75 лет назад была прорвана блокада Одессы

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

НАТО отказалась участвовать в конференции по безопасности в Москве

Североатлантический альянс получил от России приглашение на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля, но отказался от участия в ней.
Обновлено в 10:08
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Белоруссии задержали беглого российского банкира

Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Обновлено в 10:14
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Политика

Медведчук ответил Зеленскому на исключение из переговоров по Донбассу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о том, что Медведчука нужно вывести из переговорного процесса с Россией по Донбассу.
Обновлено в 08:07
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Политика

Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Авто

Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России

Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).
Обновлено в 09:17
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Москве подожгли автомобиль полиции, пока сотрудники были на задании

Обновлено в 08:17
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Авто

Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети

Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Общество

Трамп станет дедушкой в десятый раз

Обновлено в 09:55
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Инцидент на верфи, где строятся новейшие британские субмарины

Обновлено в 10:12
Экономика

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
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