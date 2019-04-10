Экономика
Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%REGNUM 09:20
Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала апреля составила 0,0%, с начала 2019 года — 1,8%.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Авто
Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской
Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой
В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Политика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о шпионских устройствах
В Госдуме 10 апреля прошел первое чтение законопроект, разъясняющий понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» Поправки вносят в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:09
Авто
Euro NCAP протестировал Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Кроссовер Citroen C5 Aircross позиционировался инженерами компании как безопасная модель, а также с богатым оснащением, которые призваны спасти водителя и пассажиров автомобиля от аварии и травм.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:26
Игры
Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere
Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам
Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Энергетика
Минэнерго США впервые с 2017 года зафиксировало снижение запасов нефти
"По данным Управления энергетической информации, мировые запасы нефти снизились на 0,7 миллиона баррелей в сутки в марте 2019 года и на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2019 года, что стало первым снижением запасов нефти в квартале с четвертого квартала 2017 года", — говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
Обновлено в 11:03
Футбол
Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей
Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля арест трем фигурантам дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:31
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11