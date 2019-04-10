Экономика
Недельная инфляция в России держится на нулеРосбалт вчера в 10:35
Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля 2019 года не изменились, как и неделей ранее. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране остается на отметке 1,8%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
В Судане произошел военный переворот
Группа военных совершила переворот в Судане.
Обновлено в 02:51
Футбол
Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола
Президент РФС Александр Дюков, сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола.
Обновлено в 07:45
Космос
Земля под обстрелом: Купол долго не продержится
На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Кино
Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем
Глава кабмина Дмитрий Медведев поздравил народного артиста, разместив на сайте российского правительства соответствующую телеграмму.
Обновлено в 07:00
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Кино
Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург на Comic Con
Специальным гостем Comic Con Saint Petersburg-2019, который пройдет с 17 по 19 мая в городе на Неве, станет Иван Реон, актер, сыгравший кровожадного Рамси Сноу по прозвищу «Ублюдок Болтона» в ставшем уже культовым сериале «Игра престолов».
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Общество
Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке
Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет ливийского правительства
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции
Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Помпео: США не удалось отговорить Европу от «Северного потока»
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтону не удалось убедить европейские страны отказаться от проекта «Северный поток — 2». По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты «сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев».
Обновлено вчера в 12:01