Экономика

Недельная инфляция в России держится на нулеРосбалт вчера в 10:35

Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля 2019 года не изменились, как и неделей ранее. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране остается на отметке 1,8%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Темпы инфляции в РФ могут снизиться уже в текущем месяце

ПРАЙМ05:16

При нулевой инфляции в апреле годовая может опуститься сразу до 4,8-4,9%

Finam.Ru04:00

В России вторую неделю подряд не растут потребительские цены

Rambler News Serviceвчера в 09:00

Недельная инфляция в России держится на нуле

Росбалтвчера в 10:35

Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%

REGNUMвчера в 09:20

Нетипичная нулевая инфляция держится в РФ вторую неделю подряд

Financial Oneвчера в 09:01

Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля, была нулевой

АК&Мвчера в 09:00
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Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

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В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
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Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
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Армия и оружие

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Политика

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По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
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Происшествия

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Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика

В Судане произошел военный переворот

Группа военных совершила переворот в Судане.
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Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола

Президент РФС Александр Дюков, сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола.
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Земля под обстрелом: Купол долго не продержится

На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
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В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
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Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Кино

Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем

Глава кабмина Дмитрий Медведев поздравил народного артиста, разместив на сайте российского правительства соответствующую телеграмму.
Обновлено в 07:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
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Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

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Обновлено в 03:00
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Кино

Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург на Comic Con

Специальным гостем Comic Con Saint Petersburg-2019, который пройдет с 17 по 19 мая в городе на Неве, станет Иван Реон, актер, сыгравший кровожадного Рамси Сноу по прозвищу «Ублюдок Болтона» в ставшем уже культовым сериале «Игра престолов».
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Общество

Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке

Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
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Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет ливийского правительства

Обновлено вчера в 15:33
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Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

Помпео: США не удалось отговорить Европу от «Северного потока»

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтону не удалось убедить европейские страны отказаться от проекта «Северный поток — 2». По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты «сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев».
Обновлено вчера в 12:01
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