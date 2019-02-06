Инфляция в России в январе ускорилась до 5%ТАСС 08:01

Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата. Для сравнения, в январе 2018 года инфляция составила 2,2% в годовом выражении, а в месячном - 0,3%.

Инфляция в России в январе ускорилась до 5%

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