Экономика
Инфляция в России в марте составила 0,3%REGNUM вчера в 09:23
Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Как сообщается, в марте в семи российских регионах рост цен составил 0,6% и более.
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Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Транспорт
Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли
В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».
Обновлено в 01:48
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Поиск связей между привлекательностью и определенными особенностями в ДНК показал, что эти самые особенности разнятся для мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении
Телеведущая Мика Бжезински, дочь покойного американского политолога Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении президента США Дональда Трампа во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe на канале MSNBC.
Обновлено в 02:48
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Одного из организаторов протестов отправили под арест
Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»
Обновлено вчера в 16:55
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Наука
Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель
Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Пожар произошел на складе со стройматериалами во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко ушёл в отставку
Обновлено вчера в 05:23
Гаджеты
Xiaomi представила телескоп Star Trang
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Общество
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Гаджеты
Видео дня: разборка Huawei P30 Pro в официальном сервисе компании
Huawei P30 и P30 Pro про пока даже не поступили в продажу, но энтузиасты продолжают изучать эти модели вдоль и поперек.
Обновлено вчера в 03:40