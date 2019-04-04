Экономика
Инфляция в России в марте составила 0,3%REGNUM вчера в 09:23
Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Как сообщается, в марте в семи российских регионах рост цен составил 0,6% и более.
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Уровень инфляция в Турции в марте остался практически неизменным
Московский Комсомолец Турция04 апреля в 05:45
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
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Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
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Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
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ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 15:25
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено в 20:12
Культура
Умер известный фотограф Любомир Крыса
Во Львове на 79-м году жизни умер известный украинский фотограф и фотохудожник Любомир Крыса.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
Компания Apple в будущем может отказаться от сервиса с приложениями iTunes.
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Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Политика
Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit
Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
ВКС испытали комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 15:21
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Здоровье
Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья
Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
Обновлено 04 апреля в 01:10
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в московском отеле
Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела девушки в номере отеля на северо-западе столицы.
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Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
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Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ
Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55