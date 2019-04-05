Экономика
Инфляция в России в марте составила 0,3%REGNUM вчера в 09:23
Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Как сообщается, в марте в семи российских регионах рост цен составил 0,6% и более.
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Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Московский ЦСКА обыграл своего самого принципиального соперника, "Спартак", в рамках 22-го тура чемпионата России - 2:0. Успех армейцам принес дубль Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 14:00
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов»
«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:24
Политика
Порошенко «перезагрузит» антикоррупционные органы на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко намерен «перезагрузить» Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Обновлено в 13:56
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Обновлено в 13:57
Футбол
Валерий Газзаев: «ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов»
ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов, с чем я его поздравляю.
Обновлено в 14:00
Космос
Беринговом море сейчас должно быть замерзшим
Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»
"Монако" объявил заявку на матч против "Генгама," который пройдёт в рамках 31-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский проверит Порошенко на алкоголь и наркотики
Обновлено 04 апреля в 11:08
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Наука
Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге нашли пакеты с человеческими останками
Обновлено в 09:36
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Театры
Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский заключил с Юрием Соломиным бессрочный контракт, переназначив его художественным руководителем Малого театра.
Обновлено в 11:27