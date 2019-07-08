Экономика
Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 годаГазета.Ru 03:33
Июньский показатель отразился и на среднегодовых темпах - так, в годовом выражении инфляция замедлилась в июне до 4,7% после 5,1% в мае, что в целом приблизило нас к официальному прогнозу Минэкономразвития: по итогам 2019 года ведомство ожидает инфляцию на уровне 4,3%.
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