Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 годаИнтерфакс вчера в 09:21

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
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Цены замерли

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Невеселые сюрпризы инфляции в июне. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:18

Переоценивать вклад хорошего урожая в инфляцию в РФ не стоит, потом тенденция может развернуться - ЦБ

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Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне

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ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

РБКвчера в 08:29

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

ТАССвчера в 07:55

Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в июле

REGNUMвчера в 11:26
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Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
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Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
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Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.
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Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
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Происшествия

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
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Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

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Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель

Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
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Общество

Из-за жары в Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров

В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:37
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Интернет

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Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
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Политика

Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Экономика

Миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске

Один миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске и области.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
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Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

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В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России

В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
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Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
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Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
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Происшествия

Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ

Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
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Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

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Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
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Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
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