По оценкам Минэкономики, резкое замедление инфляции связано со слабой динамикой совокупного спроса в экономике. Так и темпы монетарной инфляции в июне достигли минимального значения с июля прошлого года — 3,0% в месячном выражении SAAR.

Политика В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

Общество Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.

Происшествия В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком.

Футбол Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360 Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360.

Авто «Рольф» в I полугодии 2019 года увеличил продажи на 6% Автодилерский холдинг "Рольф" по итогам первого полугодия 2019 года продал 45,5 тыс. новых автомобилей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Зеленский заявил о желании дипломатично решить конфликт в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об искреннем желании Киева остановить конфликт на территории Донбасса при помощи дипломатических инструментов.

Политика В центре Тбилиси начались столкновения В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Футбол Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.

Происшествия Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.

Политика СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.

Политика В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.

Авто УАЗ «Патриот» получит новый двигатель Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Политика Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.

Кино Алексей Учитель снимает фильм про Виктора Цоя Режиссер Алексей Учитель, известный по фильмам «Матильда», «Прогулка» и «Космос как предчувствие», начал снимать биографическую ленту о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Политика Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Футбол Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи» «Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».

Кино Недовольные фанаты мстят сценаристам «Игры престолов» Фанаты сериала "Игра престолов", недовольные последним сезоном, "троллят" сценаристов при помощи Google, сообщает Mirror.