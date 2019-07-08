Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июлеКоммерсантъ 13:30
По оценкам Минэкономики, резкое замедление инфляции связано со слабой динамикой совокупного спроса в экономике. Так и темпы монетарной инфляции в июне достигли минимального значения с июля прошлого года — 3,0% в месячном выражении SAAR.
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Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика
Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 13:51
Футбол
Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360
Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360.
Обновлено в 13:58
Авто
«Рольф» в I полугодии 2019 года увеличил продажи на 6%
Автодилерский холдинг "Рольф" по итогам первого полугодия 2019 года продал 45,5 тыс. новых автомобилей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Зеленский заявил о желании дипломатично решить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об искреннем желании Киева остановить конфликт на территории Донбасса при помощи дипломатических инструментов.
Обновлено в 10:02
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника
Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Политика
СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.
Обновлено в 04:09
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Космос
Пришельца сняли на видео в Дагестане
Обновлено в 11:30
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский подтвердил готовность ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:28
Кино
Алексей Учитель снимает фильм про Виктора Цоя
Режиссер Алексей Учитель, известный по фильмам «Матильда», «Прогулка» и «Космос как предчувствие», начал снимать биографическую ленту о лидере группы «Кино» Викторе Цое.
Обновлено в 13:22
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Футбол
Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»
«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Кино
Недовольные фанаты мстят сценаристам «Игры престолов»
Фанаты сериала "Игра престолов", недовольные последним сезоном, "троллят" сценаристов при помощи Google, сообщает Mirror.
Обновлено в 14:06
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26