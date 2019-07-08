Экономика
Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 годаИнтерфакс вчера в 09:21
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
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Политика
Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»
Обновлено в 00:12
Единоборства
Аскрен: я не помню, что было в октагоне, очнулся уже в больнице
Обновлено вчера в 17:51
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro
В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Ночью в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик
Обновлено в 01:32
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Года памяти и славы в 2020 году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
В Челябинской области появится новое предприятие
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что с помощью нового предприятия удастся уйти от импортозависимости.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Владимир Путин прилетит в Екатеринбург всего на один день
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Сибирское мороженое завоевывает Китай
Если учесть, что в Китае проживает более 1,4 млрд человек, то перспективы развития бизнеса по производству и реализации мороженого в Китае просто огромные — до 340 тысяч тонн в год.
Обновлено в 02:01
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Наука
Робота научили аккуратно собирать салат
Ученые из британского Кембриджского университета создали робота, который умеет собирать с грядок кочаны латука.
Обновлено вчера в 11:34
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Глава ВВС Индии посетит с визитом Россию
Главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа посетит 9−12 июля Россию, сообщает пресс-служба индийского правительства.
Обновлено вчера в 03:05
Наука
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47