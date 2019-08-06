Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Теннис
Хачанов в паре с Алботом проиграл в первом круге турнира в Монреале
Россиянин Карен Хачанов в паре с Раду Алботом из Молдавии не смогли выйти во второй круг турнира в Монреале в парном разряде.
Обновлено в 17:57
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Китайские компании прекратили закупки американской сельхозпродукции
В Министерстве коммерции Китайской народной республики заявили о приостановке компаниями из КНР закупок сельскохозяйственной продукции в США.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017 году.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет.
Обновлено в 07:16
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Общество
Лишение родительских прав за митинг станет опасным прецедентом
Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова сломала палец на Мальдивах, но не отказалась от йоги
Отечественная певица Юлианна Караулова во время отдыха на Мальдивах случайно сломала палец.
Обновлено в 12:37
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Сент-Этьен» подписал защитника сборной Перу
Защитник сборной Перу Мигель Трауко продолжит карьеру во Франции. 26-летний перуанец сменил "Фламенго" на "Сент-Этьен".
Обновлено в 17:28
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено в 08:33
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм силой пять баллов, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды.
Обновлено в 16:37
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Игры
Для Anthem вышло огромное обновление с обещанным «Катаклизмом» и «Гильдиями»
Сами миссии не отличаются оригинальностью: убей, зачисти, удержи и захвати. Каждый «Катаклизм» проходит временно, в течение восьми недель.
Обновлено в 12:27
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36