Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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