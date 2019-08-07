Экономика
Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭРREGNUM 04:11
В докладе уточняется, что в августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция — от — 0,2% до 0%. Дефляция возможна при снижении цен на плодоовощную продукцию. В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что на борту авиарейса "Симферополь - Санкт-Петербург" пассажир демонстрирует свои гениталии.
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Обновлено вчера в 11:25
Политика
Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского
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Обновлено в 05:18
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"Кошачьим медведем" бинтуронга называют в том числе из-за характерного голоса, напоминающего мяуканье домашней кошки.
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Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
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Познер с удовольствием взял бы несколько уроков у Леонардо да Винчи
Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал Леонардо да Винчи величайшим гением в истории человечества и сказал, что хотел бы взять у него несколько уроков.
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В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт
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Обновлено в 00:58
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Марк Рудинштейн раскрыл гонорары Виталины за съемки в ток-шоу
Продюсер Марк Рудинштейн, который дружит с бывшим мужем Виталины Арменом Джигарханяном, понимает, почему певец так реагирует.
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