Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM вчера в 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ Александр Фомин откроет АрМИ-2019 в Казахстане
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин откроет 7 августа в Казахстане три конкурса Международных армейских игр АрМИ-2019, сообщили в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Происшествия
Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
Обновлено в 06:59
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Технологии
Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость
Исследователь специализирующейся на кибербезопасности фирмы IOActive Майк Дэвис (Mike Davis) обнаружил уязвимость, благодаря которой хакеры могут вскрыть банкоматы и электронные замки повышенной безопасности.
Обновлено в 06:52
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Авто
Тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus
Больше никаких версий модели «АвтоВАЗ» выпускать не планирует, но между тем тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus.
Обновлено в 06:04
Общество
В Московском зоопарке поселился первый «кошачий медведь»
"Кошачьим медведем" бинтуронга называют в том числе из-за характерного голоса, напоминающего мяуканье домашней кошки.
Обновлено в 05:45
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
Как пишут "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел России, задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, так как Киев не платит взносы с 2014 года.
Обновлено в 01:20
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30