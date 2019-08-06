Экономика
Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%ТАСС 09:14
Потребительские цены в России в июле 2019 года выросли на 0,2% по сравнению с июнем, сообщается в материалах Росстата. При этом годовая инфляция по итогам июля замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце.
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