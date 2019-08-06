Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Технологии
Покупатели возвращают купленную в интернете одежду в одном случае из пяти
Обновлено в 08:55
Политика
На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой уедет от бабушки на месяц
Дочь певицы на протяжении нескольких недель участвовала в музыкальных и литературных конкурсах, а сегодня уехала в лагерь «Артек».
Обновлено в 08:00
Политика
Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД
Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров прояснил свои отношения с Дианой Шурыгиной
Молодой человек решил прояснить статус своих отношений со скандальной звездой ток-шоу.
Обновлено в 05:49
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Обновлено в 05:43
Культура
Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра
Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Космос
Россия вооружится системой подзарядки космических спутников
Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Футбол
«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара
Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Политика
Хиросима отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки
Хиросима отметила 74-ю годовщину атомной бомбардировки города вместе со своим мэром, призывающим к ликвидации атомного оружия.
Обновлено в 05:43